Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bitlis'te dezavantajlı kesimlere destekler sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te dezavantajlı kesimlere destekler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - Bitlis Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, kentte dezavantajlı kesimler ile yardıma muhtaç kişilere yönelik desteklemelerin devam ettiğini belirtti.

        Altun, dezavantajlı kesiminin ihtiyaçlarını gidermeye, sorunlarını çözmeye ve her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bu yıl bakanlık olarak 1700 civarındaki çocuğa yaklaşık 30 milyon lira ekonomik destek sunduklarını kaydeden Altun, şöyle konuştu:

        "Bunun dışında temmuz itibarıyla 4 bin 800 civarında engellimize 156 milyon lira ekonomik destek sağladık. Temel amacımız çocuklarımızın ve engellilerimizin kendi sosyal çevrelerinde, aileleriyle mutlu, huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürmeleri. 11 çocuğumuz koruyucu ailede, 45 çocuğumuz da kurumumuz bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalmaya devam ediyor. Buradaki tüm ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezimizde ise 54 engellimize kurum bakımı hizmeti vermekteyiz. Bu dezavantajlı kesimleri toplumun içinde tutmak, orada destekleyip güçlendirmek temel amacımız."

        Yeni doğan çocuklar ile annelerini de desteklerini aktaran Altun, bu kapsamda 3 bin civarında yeni doğan çocuk için annelerine 1,5 milyon lira ekonomik destek sağladıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya

        Benzer Haberler

        Bitlis'te bu yıl 700 milyon liranın üzerinde eğitim yatırımı yapılıyor
        Bitlis'te bu yıl 700 milyon liranın üzerinde eğitim yatırımı yapılıyor
        Bitlis'te hafif ticari araçların çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Bitlis'te hafif ticari araçların çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Van Gölü'nde, üzerinde çeşitli işaretler bulunan taş ve mezar taşları tespi...
        Van Gölü'nde, üzerinde çeşitli işaretler bulunan taş ve mezar taşları tespi...
        Suların çekildiği Arin Gölü'nün kıyıları otlağa dönüştü
        Suların çekildiği Arin Gölü'nün kıyıları otlağa dönüştü
        Ahlat'ta eski amatör futbolcular yeşil sahada buluştu
        Ahlat'ta eski amatör futbolcular yeşil sahada buluştu
        Bitlis Emniyet Müdürü Şekeroğlu göreve başladı
        Bitlis Emniyet Müdürü Şekeroğlu göreve başladı