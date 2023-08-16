Bitlis Valiliğine atanan Karaömeroğlu göreve başladı

BİTLİS (AA) - Valiler Kararnamesi ile Sinop Valiliğinden Bitlis Valiliğine atanan Erol Karaömeroğlu göreve başladı.

Valilik önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Karaömeroğlu, selamlaşmanın ardından makama geçti.

Karaömeroğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Bitlis Valiliği'ne atandığını söyledi.

Anadolu tarihinin merkezi, kadim medeniyetlerin ev sahibi Bitlis'e hizmet etme onurunu kendisine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür eden Karaömeroğlu, "Rabbim, bu kutlu hizmet yolunda bizleri mahcup etmesin. Tarihi ve kültürel değerleriyle Doğu Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan ve adeta bir açık hava müzesini andıran bu güzel kentimizi Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çok daha müreffeh ve huzurlu bir noktaya taşımanın azmi ve kararlılığı içinde olacağız." diye konuştu.

"Halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeksizin, durmadan yorulmadan Bitlis halkına hizmet edeceklerini vurgulayan Karaömeroğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile her alanda projelere ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Bitlis halkına en iyi hizmeti vermenin çabası içinde olacaklarını dile getiren Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Kapımız 24 saat açık olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ekip ruhu ve ortak akılla hareket eden, vatandaş odaklı bir çalışma modelini uygulayacağız. Türkiye yüzyılında Bitlis'imizi çok daha ileriye taşıyacağız. Hep birlikte çalışacağız, başaracağız. Görevi devraldığım ve güne kadar Bitlis halkına hizmet eden meslektaşım Oktay Çağatay'a ve daha önce hizmet etmiş diğer tüm valilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu güzide şehrimizde görev yapmanın onuruyla tüm halkımıza sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."