Bitlis Valisi Karaömeroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentteki ilk günkü mesaisinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol Karaömeroğlu, Feyzullah Ensari Türbesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Nur Caddesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Karaömeroğlu, talep ve şikayetlerini dinledi.

Öte yandan, Karaömeroğlu başkanlığında Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla "Ahlat Şenlikleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Valilik Özel Kalem Müdürü Kamuran Arvas ve Okçular Vakfı heyeti katıldı.