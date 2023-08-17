Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kapsamında kutlama etkinliklerinin gerçekleştirileceği Ahlat ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak kutlamaların yapılacağı millet bahçesini helikopterle kontrol eden Karaömeroğlu, daha sonra Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı'na geçen Karaömeroğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek tarafından bilgilendirildi.

Kentte 16 Ağustos'ta göreve başladığını belirten Karaömeroğlu, "Bugün Ahlat'ı inceleme gezisine çıktık. Çok etkilendim. Türk'ün, Türk milletinin bir gen havuzunu fark ettim. Yani Orta Asya'dan bu yana bütün Türk motiflerinin burada tek bir alanda sergilendiğini görmek beni etkiledi. Buralarda yapmamız gereken çok şey olduğunu gördüm. Buralara bu katkıyı veren, buraları koruyan, ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Bitlisliler adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

23-26 Ağustos tarihleri arasında millet bahçesinde gerçekleştirilecek etkinlikler öncesi incelemelerde bulunduklarını ifade eden Karaömeroğlu, "Alanda inceleme yapıp eksiklikleri, aksaklıkları düzeltiyoruz. Son hazırlıkları tamamlamaya çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Her şey gayet güzel. Yıllardır oturmuş bir düzen var. Bu yapılanları daha da ileriye götürmenin azim ve kararlılığı içinde hareket ediyoruz." dedi.

Mezarlık ziyareti sonrası ilçe merkezine geçerek Ulu Cami meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Karaömeroğlu'na, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve bazı kurum amirleri eşlik etti.