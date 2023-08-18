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        Tatvan'da 65 bin dönüm alanda millet bahçesi kuruluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:22
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        Tatvan'da 65 bin dönüm alanda millet bahçesi kuruluyor
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 dönüm alana millet bahçesi kurulması için çalışmalar sürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Aydınlar Mahallesi'nde inşa edilen millet bahçesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçeye güzel ve donanımlı alan kazandırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

        Millet bahçesinin 5 mahallenin ortasında kalan bir alana yapıldığını belirten Geylani, "Millet Bahçemizin yapıldığı alanın çok eskiye dayanan bir geçmişi bulunuyor. Burada yarım asırdan daha uzun ömrü olan çam ağaçları yer alıyor. Buradaki bahçe yapılırken mevcut yapıya zarar vermeden ve doğayı koruyarak bir inşaat gerçekleştirdik. Nasip olursa 2 ay içinde de hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

        Millet bahçesinin 65 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu bildiren Geylani, şunları kaydetti:

        "Bahçemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Millet bahçemizin içinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanları olacak. Oturma bankları ve kamelyalar mevcut. Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

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