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        Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından 70 dönümlük alana 3,5 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:57
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        Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından 70 dönümlük alana 3,5 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruldu.

        Tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, GES tesisleri sayesinde kendi enerjisini karşılayabilen belediye olmayı hedeflediklerini söyledi.

        Belediye olarak 70 dönümlük alana yeni GES kurduklarını belirten Geylani, "Kapasitesi yaklaşık 3,5 megavat. Daha önce 1 megavat kapasiteli santralimiz vardı. Bununla beraber 4,5 megavatlık elektrik üretimimiz olacak. Özellikle su depolarında elektrik tüketimi fazla ve belediye bütçemizin büyük kısmını kapsıyordu. Yaptığımız bu santraller sayesinde bu yükten kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

        Tesislerin belediye bütçesine katkı sağlayacağını anlatan Geylani, "Burada üretilen elektrik öz tüketim olarak kullanılacak ve elektrik faturalarından düşülecek. Aynı zamanda yeni projelerimiz de var ve bu kapsamda belediye bünyesindeki binalara çatı GES’leri kurarak ek gelir sağlamayı planlıyoruz." dedi.

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