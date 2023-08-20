Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ambulans uçak kalp ritim bozukluğu olan 12 yaşındaki çocuk için havalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kalbinde miksoma (erişkin kalp tümörü) nedeniyle ritim bozukluğu bulunan 12 yaşındaki Şevval Bozaslan, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans uçak kalp ritim bozukluğu olan 12 yaşındaki çocuk için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kalbinde miksoma (erişkin kalp tümörü) nedeniyle ritim bozukluğu bulunan 12 yaşındaki Şevval Bozaslan, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp ritim bozukluğu nedeniyle 10 Ağustos'ta Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan, daha sonra Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bölümüne sevk edilen Bozaslan, Batman Havaalanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Murat Demir, Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesinin hastayı kabul etmesinin ardından sevk işlemlerinin başlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Ekici ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yılmaz Uzun'un girişimleri sonucu ambulansla Batman'a götürülen hastamızın uçak ambulansla İstanbul'a naklini gerçekleştirdik. Hastamız vakit kaybetmeden tedavi altına alındı. Bakanlığımızca 2008'den itibaren ambulans helikopter ve 2010'da da uçak ambulanslar hasta nakillerinde kullanılmaya başlandı."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"

        Benzer Haberler

        Nemrut Krater Gölü'nde yüzen boz ayılar görüntülendi
        Nemrut Krater Gölü'nde yüzen boz ayılar görüntülendi
        Bitlis'te atıl durumdaki 40 bin dekar alandan 16 bin 500 dekarı üretime kaz...
        Bitlis'te atıl durumdaki 40 bin dekar alandan 16 bin 500 dekarı üretime kaz...
        Bitlis'te 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı
        Bitlis'te 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı
        Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu
        Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu
        Tatvan'da 65 bin dönüm alanda millet bahçesi kuruluyor
        Tatvan'da 65 bin dönüm alanda millet bahçesi kuruluyor
        Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor
        Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor