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        Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:17
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        Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
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        BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - "Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanda hazırlıklar tamamlandı.

        Ahlat'ın Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu millet bahçesinde bu yıl da yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların güzel zaman geçirmesi için tüm detaylar düşünüldü.

        Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motifleri yer alan keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadırın kurulumunun tamamlandığı obaya ve ilçenin girişlerine, milli birlik ve bütünlük mesajları verilmesi amacıyla Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayraklar asıldı.

        Binlerce kişinin katılımıyla 23-25 Ağustos'ta kutlamaların yapılacağı obada, hipodrom, atlı okçuluk, atlı cirit, güreş, geleneksel el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları, okçuluk deneyim ve çocuk oyun alanları da etkinlikler için hazır hale getirildi.

        SOLOTÜRK'ün gösteri yapacağı kutlamalarda, kökbörü, atlı okçuluk, atlı cirit, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, atlı güreş, at binme, güreş, konser gibi etkinlikler ve geleneksel oyunlarla vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlanacak.

        - "Çok detayla bir program hazırladık"

        Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Vali Erol Karaömeroğlu, kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurumlarla ciddi bir hazırlık yaptıklarını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, bakanlarımızı, kuvvet komutanlarımızı ve devletimizin zirvesini Ahlat ve Malazgirt'te ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Düşmana korku, dosta güven veren bir heyecan ve inançla bu meselemizi yürütüyoruz.' Cenabıhak Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den ve emeği geçenlerden razı olsun. Çok detaylı bir program hazırladık. Burada tüm belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın el sanatlarını ve kültürel miraslarımızı sergilemeleri ciddi bir heyecan yaratacak. Eğlence anlamında da şehrimizde iki büyük konserimiz olacak."

        Valilik, kaymakamlık, belediye ve Okçular Vakfı işbirliğiyle yaptıkları hazırlıkların tamamlandığını belirten Çoban, 23 Ağustos'ta herkesi millet bahçesinde başlayacak etkinliklere davet etti.

        Han Otağı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanını, 50 çadırda da belediyeleri ağırlayacaklarını bildiren Çoban, "Her şehrimizin zenginliklerini burada sergileyeceğiz. Halkımızın her türlü ihtiyacını karşılamak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Böyle ihtişamlı bir yerde o ruhaniyeti yaşamak herkese nasip olmaz. Herkesi buraya davet ediyoruz. O ihtişamı ve o kutlu günü hep beraber yaşayalım istiyoruz. Halkımız büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızı beklemektedir. Yeni yüzyılımıza yeni sevdayla diyoruz. Durmadan yorulmadan gece gündüz hummalı çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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