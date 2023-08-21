Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat  - İş-Yaşam Haberleri Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler ve çobanlar, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için yaz dönemini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli yayla ve meralarda geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler ve çobanlar, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi için yaz dönemini Nemrut Dağı eteklerindeki verimli yayla ve meralarda geçiriyor.

        Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri, havanın ısınmasıyla çıktıkları Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yayla ve meralarda sonbahara kadar hayvanlarını otlatıyor.

        Sıcak havadan dolayı sürüleriyle geceyi yaylalarda geçiren besiciler ve çobanlar, hem sabah hem de akşam saatlerinde hayvanların sağımı ve su ihtiyaçlarının karşılanması için köye getiriyor.

        Su ihtiyaçları giderilen ve kadınlar tarafından sağımı yapılan sürülerin yolculuk sırasında çıkardıkları toz bulutunun gün batımıyla bütünleştiği anlar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, sürülerin zorlu yolculuğunu görüntülemeye çalışıyor.

        Koyun sağan kadınlardan Fatma Oğur, AA muhabirine, her gün iki kez hayvanları sağdıklarını söyledi.

        Elde ettikleri sütten peynir ve yoğurt yaptıklarını anlatan Oğur, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu dile getirdi.

        Besicilerden Nurullah Oğur ise sağımlarını yapmak için sabah ve akşam koyunları Nemrut Dağı eteklerinden köye getirdiklerini belirtti.

        Oğur, "Hayvanlarımızla günde ortalama 30 kilometre yolculuk yapıyoruz. Her tarafta sulu tarım yapıldığı için hayvanlarımızı Nemrut Dağı eteklerine götürebiliyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
        Selçuklu'nun yurdu Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
        Ambulans uçak kalp ritim bozukluğu olan 12 yaşındaki çocuk için havalandı
        Ambulans uçak kalp ritim bozukluğu olan 12 yaşındaki çocuk için havalandı
        Nemrut Krater Gölü'nde yüzen boz ayılar görüntülendi
        Nemrut Krater Gölü'nde yüzen boz ayılar görüntülendi
        Bitlis'te atıl durumdaki 40 bin dekar alandan 16 bin 500 dekarı üretime kaz...
        Bitlis'te atıl durumdaki 40 bin dekar alandan 16 bin 500 dekarı üretime kaz...
        Bitlis'te 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı
        Bitlis'te 200 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı
        Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu
        Tatvan'da 70 dönümlük alana güneş enerji santrali kurdu