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        Bitlis'te "1. Bitlis BETAV Ulusal Satranç Turnuvası" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:07
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        Bitlis'te "1. Bitlis BETAV Ulusal Satranç Turnuvası" düzenlendi
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'te Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle düzenlenen "1. Bitlis BETAV Ulusal Satranç Turnuvası" düzenlendi.

        Kentte satrancı sevdirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 4 ülke ve 52 şehirden 260 kişi katıldı.

        Katılımcıların dereceye girebilmek için çaba gösterdiği turnuva, 25 Ağustos'ta ödül töreniyle son bulacak.

        BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, BETAV'ın, Bitlis'teki Faut Sezgin Bilim ve Kültür Evi'nde yaklaşık bir yıldır satranç kursu düzenlediklerini söyledi.

        Satranç kurslarını ulusal bir turnuvayla taçlandırmak istediklerini belirten Oto, şöyle konuştu:

        "Milli Eğitim Müdürlüğü Satranç Federasyonu ortaklığında organizasyon gerçekleştirdik. 52 ilden ve 4 ülkeden 260 sporcu katıldı. Sporcuların yanı sıra ilimizde sporcuların ailelerini, hakemlerimizi ve federasyon yetkililerini ağırlıyoruz. Yarışma devam ediyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Amacımız gelecek yıl turnuvayı uluslararası düzeyde yapmak. Turnuvanın sponsorluğunu üstlenen BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Emir Eren'e teşekkür ediyoruz. Umarım turnuva ilimiz ve ülkemiz için güzel bir çalışma olur."

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