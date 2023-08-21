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        Beyin kanaması geçiren Bitlis POMEM Müdürü Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 23:10
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        Beyin kanaması geçiren Bitlis POMEM Müdürü Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
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        BİTLİS (AA) - Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

        Buradaki müdahalelerin ardından Kaman'ın ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a götürüldü.

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