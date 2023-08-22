Bitlis Valisi Karaömeroğlu yatırımcılarla bir araya geldi

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kentteki yatırımcılarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile kentteki diğer yatırımcılarla görüşerek yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, herkesin kentin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak için çaba gösterdiğini belirtti.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak ve il yönetimi, Karaömeroğlu'nu ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.