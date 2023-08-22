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        Bitlis'te milli sporcularında da katıldığı satranç turnuvası devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:18 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:18
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        Bitlis'te milli sporcularında da katıldığı satranç turnuvası devam ediyor
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        BİTLİS (AA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle düzenlenen "1. Bitlis BETAV Ulusal Satranç Turnuvası " devam ediyor.

        Aralarında milli sporcularında yer aldığı satranç turnuvasına katılanlar rakiplerini yenerek derece elde etmek için çaba gösteriyor.

        Turnuvaya Mardin'den katılan milli sporcu Tuana Abak, AA muhabirine, satranca 3,5 yaşında başladığını söyledi.

        Babasının satranç antrenörü olması, ağabeyinin de yarışmalarda kazandığı kupalardan etkilenerek satrancı sevdiğini ifade eden Abak, "Bu nedenler beni satranca teşvik etti. 7 yaşında Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 4'ncü, 8 yaşında da katıldığım yarışmada Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl Romanya'daki yarışmada ise 6'ncı oldum." diye konuştu.

        Mardinli milli sporcu Ahmet Taha Üzümcü ise 5 yaşındayken kreşte satranç oynamaya başladığını belirterek, "Sonrasında turnuvalara gitmeye başladım. Oralarda ödüller kazandım. Bu yıl Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş kategorisinde 5'nciliği elde ederek mille takıma seçildim." dedi.

        5 yaşından bu yana satranç oynayan Mardinli milli sporcu Berat Akbalık da bu yıl düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 7 yaş kategorisinde 5'nci olduğunu ve milli takıma girdiğini kaydetti.

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