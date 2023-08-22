Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılacak atlı polisler Bitlis'te devriye görevi yaptı Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için Ankara ve Van'dan gelen atlı birlikler, kent merkezinde devriye görevi yaptı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için Ankara ve Van'dan gelen atlı birlikler, kent merkezinde devriye görevi yaptı.

Kent merkezi ve tarihi mekanlarda dolaşan Ankara ve Van Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki atlı polisleri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti, atlarla ilgilendi.

Etkinlik öncesinde gazetecilere açıklama yapan Van Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Emurçin, gazetecilere, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılmak amacıyla Van'dan iki Ankara'dan 4 atla kentte geldiklerini söyledi.

Bitlis merkezde devriye görevi ifa edeceklerini belirten Emurçin, "Amacımız halkla ilişkiler açısından vatandaş ve polis bütünleşmesini sağlamak. Bitlisin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek vatandaşlarımızın daha fazla ilgisini çekmek amacıyla görev yapacağız." dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cuma Budak ise Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Bitlis Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine kente geldiklerini belirtti.

Budak, "Dün, Tatvan sahilinde vatandaşlarla bir araya geldik. Atlarla gezerek insanlarla fotoğraf çektik, onlarla tanıştık. Bugün de Bitlis'in tarihi mekanlarını gezip yine halkla kaynaşacağız. Atlı birliğimizle Bitlis'in tarihi mekanlarında devriye görevimizi ifa edeceğiz." diye konuştu.