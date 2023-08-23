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        Bitlis'te "mobil onarım ekibi" köy okullarını yeni eğitim yılına hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:08
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        Bitlis'te "mobil onarım ekibi" köy okullarını yeni eğitim yılına hazırlıyor
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        BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde "mobil onarım ekibi", yaz tatilinde köy okullarının bakım ve onarımlarını yaparak eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyor.​​​​​​​

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köylerdeki eğitim yuvalarının bakım ve onarımlarını daha az maliyetle yapmak için ekip oluşturdu.

        Aralarında tesisat, boya, marangozluk konusunda deneyimli olan kamu çalışanlarının yer aldığı ekip, eğitimde aksama olmaması için 2022-2023 eğitim öğretim yılının bitmesinin ardından çalışmalara başladı.

        Şu ana kadar 80'in üzerinde köy okulunun boyasını yapan, su ve elektrik tesisatındaki arızalarını gideren ekip, bu hafta da ilçeye 15 kilometre mesafedeki Yemişli Köyü İlkokulu'na gitti.

        Sıcak havaya rağmen okulu boyayan, kırılan, hasar gören yerlerini onaran ekip, öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alması için tüm okullara ulaşmayı hedefliyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, AA muhabirine, köy okullarını 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Oluşturdukları ekiple köylerdeki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamayı hedeflediklerini belirten Tarhan, şöyle konuştu:

        "Kaymakamlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımızda boya, elektrik, su ve çatı tamiratı çalışmalarını bitirerek çocuklarımızın, geleceğimizi temsil eden yeni neslimizin daha güvenli, sağlam, güzel ve çekici bir ortamda eğitim görmeleri için gayret ediyoruz. Yeni nesil öğrencilerimizin daha canlı bir sınıf ortamında, okula daha çabuk adapte olmaları için ön hazırlık yapıyoruz. Projenin temel amacı eğitim. Öğrencilerimize Türkiye vizyonuna uygun bir eğitim yuvası oluşturmak. Şu ana kadar 80'in üzerinde köy okulumuzu eğitime hazır hale getirdik. Eğitim öğretim yılı başlayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

        Tarhan, bu çalışmalarla özellikle birinci sınıfa başlayacak çocuklara okulu sevdirmek, burada zaman geçirmelerini sağlayacak güzel ve kaliteli eğitim yuvası oluşturmak istediklerini ifade etti.

        Okulların öğrencilerin ikinci evi olduğunu dile getiren Tarhan, "Onların yaşayabileceği, mutlu olabileceği bir ortam oluşturmanın gayretindeyiz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onlar, yarınlarımızın büyükleri, bilim adamları, geleceğimizi teminat altına alacak olan değerlerimiz. Gayretimiz, çocukların mutlu olmaları ve güzel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için. Projede emeği geçenlere minnettarız." dedi.

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