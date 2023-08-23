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        Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında bayraklı yürüyüş düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:32
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        Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında bayraklı yürüyüş düzenlendi
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bayraklı yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık önünde toplanan ve 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan vatandaşlar, mehter takımı ve atlı birlikler eşliğinde Selçuklu Meydanı'ndaki konser alanına kadar yürüdü.

        Konser öncesinde konuşan Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan'ın torunları olarak bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        1000 yıldır bu topraklarda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet referansının kaynağı olan Ahlat'ta olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

        "Her yıl Ahlat ve Malazgirt'te olacağız. Eskiyi hatırlayacağız, tarihimizi bileceğiz. Çünkü hatırlamak kendine gelmektir. Kendimize geleceğiz ve hep birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız, kutlu olsun. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı var."

        Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise "Bu millet, o günü bize bahşeden ecdada, o günün şehitlerine sadakatle ahdetmiş bir toplumdur. Onları rahmetle yad ediyoruz." dedi.

        Program, sanatçı Hande Yener'in konseriyle devam etti.

        Yürüyüşe İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bitlis Valisi Ömer Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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