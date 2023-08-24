El sanatları ustaları Malazgirt Zaferi etkinliklerinde hünerlerini sergiliyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katılan el sanatları ustaları, açılan stantlarda hünerlerini sergiliyor.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalar, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Ahlat'ta buluştu.

Millet Bahçesi'nde kendilerine tahsis edilen çadırlarda ve stantlarda yöresel ürünler yapan sanatçılar, katılımcılara geldikleri yöreler hakkında bilgiler aktardı.

El sanatlarına ilgi duyan vatandaşlar da sohbet ettikleri ustalardan mesleğin inceliklerini öğrendi, ürünlerini satın alarak destek verdi.

Siirtli el dokuma ustası Sinan Çevik, AA muhabirine, kentin yöresel el dokuması seccade ve battaniye gibi işlemeli ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Dedelerinden kalan sanatı yaşatmaya çalıştıklarını belirten Çevik, "Bu sanatı ayakta tutmaya çalışıyoruz. İnşallah gelecek nesillerle de devam ettiririz. Amacımız bu sanatı sürdürmek. Bu etkinlik çok güzel. Geçen yıl da katılmıştık. Gelen arkadaşlar hem bilgi sahibi oldu hem de alışveriş yaptı. Biz de tanıtım yaptık. Bu etkinlik Türkiye'nin en önemli kültürel değerlerinden el sanatlarını bir araya getirdi. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Bakır ustası Fatih Bakırcı ise çocukluğundan bu yana babasından öğrendiği mesleğiyle uğraştığını anlattı.

Davet üzerine iki yıldır Ahlat'a geldiklerini ifade eden Bakırcı, "Bu festival Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın katılımıyla burada yapılıyor. Siirt adına katıldık. Baba mesleğini sürdürmeye, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza mutlaka mutfaklarında bakır ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu ürünler sağlıklı. Bu güzel etkinliklere daha fazla vatandaşımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon İpekyolu Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Kastan da 3 yıldır kutlamalara katıldıklarını aktardı.

Kadınların ürettiği ürünleri Okçular Vakfı aracılığıyla Ahlat'a getirdiklerini dile getiren Kastan, şunları kaydetti:

"Burada yapılan satışlarla kadınlar aile ekonomisine katkı sunuyorlar. Burada birçok belediye ile görüşüyoruz. Geçmişten günümüze kültürümüzün en önemli yansımasını da burada yaşıyoruz. Kültürel bir kaynaşma söz konusu. Burada devlet erkanına, Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşma ve bakanlarımızla konuşma fırsatı buluyoruz."