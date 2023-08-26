Bitlis'te milli sporcularında da katıldığı satranç turnuvası sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) iş birliğiyle düzenlenen "1. Bitlis BETAV Ulusal Satranç Turnuvası" sona erdi.

İsmail Eren Spor Kompleksinde 260 sporcunun katıldığı turnuvada derece girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, yaptığı açıklamada, sporcu sayısı en fazla olan federasyonlardan birinin Türkiye Satranç Federasyonu olduğunu söyledi.

Turnuvayla Bitlis ve çevresindeki illerde satrancın gelişimine katkıda bulunmak istediklerini belirten Keleş, "Temennimiz birincisi gerçekleşen bu turnuvanın devamının gelmesi yönünde. Bu turnuvanın Bitlis gibi iyi bir sporcu kitlesine sahip şehirde büyüyerek devam etmesi, gelecek yıllarda çocuklarımıza çok büyük değer katacak. Son olarak turnuvanın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Eren ailesi ve BETAV'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.