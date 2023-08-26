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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:41
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        MUŞ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un cenazesi, memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

        Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreninin ardından Selçuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Hasköy Merkez Kul Zühdü Camisi'ne getirildi.

        Cami avlusunda şehidin tabutuna sarılarak ağlayan ailesi ve yakınlarını görevliler teskin etmeye çalıştı.

        Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İbrahim Demir, cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

        İlçeye bağlı Elmabulak köyü mezarlığına götürülen Selçuk'un naaşı, tekbirler ve dualar eşliğinde defnedildi.

        Muş'taki Varto İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İzzettin Selçuk, tören boyunca kardeşinin tabutunun başında bekledi.

        Şehidin babası Ahmet Selçuk'a Türk bayrağı veren Muş Valisi Avni Çakır, "Bundan sonra şehidimiz sadece senin evladın değil, 85 milyonun evladı. Çok zor. Allah sana sabrını verecek. Bir şehit babası olarak beratı ve bayrağı taşıyacaksın. Bundan sonra hepimiz senin ve ailenin emrindeyiz. Çocukların çocuğumuz, kardeşimiz. Allah şehidimizin mekanını cennet etsin." dedi.

        Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kaymakamlar, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

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