Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eren Holding'den Bitlis'e 200 milyon dolarlık yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/ÖZKAN BİLGİN - Eren Holding, Bitlis'te gerçekleştirdiği 200 milyon dolarlık yatırımla Doğu Anadolu Bölgesi'nde Cumhuriyet tarihinin özel sektör tarafından kurulan en büyük endüstriyel üretim tesislerinden birini hayata geçirdi.

        Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde 2021'de temeli atılan 215 bin metrekare açık, yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip modern tesis, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sanayi yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos'taki "Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açılışını yaptığı Eren Tekstil İplik Üretim Fabrikası'nın ilk iki etabında yıllık 24 bin ton, üçüncü etabının da gelecek yıl aralık ayında faaliyete geçmesiyle 36 bin ton iplik üretimi yapılacak.

        Yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla kurulan fabrikada, günlük 100 ton, yıllık ise 36 bin ton polyester pamuk ile karışım iplik üretimiyle 1.100 kişiye istihdam sağlanacak.

        Eren Holding'in tekstil sektöründeki ikinci büyük yatırımı olan ve çalışan sayısının büyük bölümü kadınlardan oluşan fabrikada, üretilecek ipliğin yaklaşık yüzde 50'si ihracata ayrılacak.

        Fabrikada, 2022 yılı dış ticaret verileri itibarıyla pamuk iplik ve karışım iplik kalemlerinde gerçekleşen 450 bin tonluk hacme sahip ithalat ve ihracat miktarına yaklaşık yüzde 6'lık bir katkı sağlanarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki küresel rekabet gücü artırılacak.

        - "Kadın istihdamına büyük katkı sağlanacak"

        Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iplik fabrikasının, Malatya'nın dışında Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar Doğu Anadolu Bölgesi'nde özel sektör tarafından yapılan en büyük sanayi üretim tesisi olduğunu söyledi.

        Bu modern tesisin başka yatırımları da teşvik edeceğini ve güzel bir örnek teşkil edeceğini aktaran Eren, "Burada polyester pamuk ipliği ile karışım iplikler üretilecek. Bunlar ihracat odaklı bir üretim olacak. Buradan çıkan ürünler yurt dışına öteden beri ihraç ettiğimiz bazı ürünler için de kullanılacak. Bu yatırımın ihracata da katkısı olacak. Bu yatırımın tutarı bütün üniteler tamamlandığında 200 milyon doları bulacak ve 1.100 kişi doğrudan çalışan olacak." diye konuştu.

        Bitlis'te eğitim yatırımlarına öteden beri önem verdiklerini ve bu nedenle kentte yıllardır eğitim yatırımı yaptıklarını anlatan Eren, Bitlis'in ekonomik bakımdan da desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

        Bitlis'in, fert başına gelir dağılımında Türkiye'nin 3'ncü yoksul şehri olduğunu belirten Eren, "İnşallah yatırımımız, bu zincirin kırılabilmesine yardımcı olur ve başka yatırımları teşvik eder. Böyle modern bir fabrika yeni yatırımlara örnek teşkil eder. Bu nedenle ailece bu desteği verme kararı aldık." dedi.

        Tesisin kadın istihdamına çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

        "Özellikle tekstil, Türkiye'de kadınların oldukça rol alabileceği bir sanayi şeklidir. Konfeksiyon da emek yoğun bir sektördür. Bu emek yoğun sektörde özellikle konfeksiyonda büyük çapta kadınlar çalışmaktadır. Burada bir konfeksiyon fabrikası sahibiyle görüştüm ve çalışanların yüzde 65'inin kadın olduğunu söyledi. Bu çok sevindirici bir durum. Bitlis gibi öteden beri kadınların ihmal edildiği ve ekonomiye katılamadığı bir yörede çalışan iş gücünün yüzde 65 oranında kadın olması çok sevindirici bir durum. Doğulu kadınlar kendilerini istihdamda bulacak. Ekonomik bakımdan bağımsız olacağı için evde de sözü daha çok dinlenecek."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"

        Benzer Haberler

        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, memleketi Muş'ta son yolculuğuna u...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, memleketi Muş'ta son yolculuğuna u...
        Bitlis'te milli sporcularında da katıldığı satranç turnuvası sona erdi
        Bitlis'te milli sporcularında da katıldığı satranç turnuvası sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz (2)
        Bitlis'te Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni
        Bitlis'te Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz