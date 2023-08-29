Bitlis'te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin arka kısmında doğal gaz ana vanasının da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki vatandaşlar, görevliler tarafından tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında park halindeki iki araç hasar gördü.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.