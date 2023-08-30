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        Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:50 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:38
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        Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Kaymakam Batuhan Bingöl'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle son eren programa, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Süleyman Bilgehan Loğoğlu, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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