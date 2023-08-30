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        Bitlis'te inşa edilen millet bahçesi açılışa hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:53
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        Bitlis'te inşa edilen millet bahçesi açılışa hazırlanıyor
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        BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, tamamlanma aşamasına gelen millet bahçesinin kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

        Hüsrevpaşa Mahallesi'nde inşa edilen millet bahçesinde incelemelerde bulunan Tanğlay, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini belirtti.

        Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Tanğlay, "Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar aileleriyle güzel zaman geçirebileceği bir alana kavuşacak. Güzel bir alanı çok yakında şehrimize kazandıracağız. Millet bahçesindeki seyir terası, yürüyüş yolları, sosyal donatı ve spor alanlarıyla şehrimizin önemli ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

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