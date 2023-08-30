Bitlis Valisi Karaömeroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 101. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Vatan topraklarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile kurtarıldığını kaydeden Karaömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu zaferle vatan toprakları kurtarılmış ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da yolu açılmıştır. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. Sultan Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi ile ayak bastığımız vatanımızın tapusu, 30 Ağustos zaferi ile tescillenmiştir."

Milletin her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelelerin sonucunda kazanılan bağımsızlığını koruyacağını ve asla kimseye boyun eğmeyeceğini bildiren Karaömeroğlu, şöyle devam etti:

"Bu duygularla başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda edan aziz şehitlerimizi ile kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."