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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:39
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        Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        BİTLİS (AA) - Bitlis Belediye Nesrullah Tanğlay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tanğlay, mesajında, ağustos ayının Türk tarihi için "zaferler ayı" olarak anıldığını belirtti.

        26 Ağustos günü başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ile milletin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizi bölmek isteyen iç ve dış düşmanlar, her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini, kararlılığını bulacaktır. Milletimiz bu topraklar üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı verecektir. 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz."

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