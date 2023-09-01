Bitlis Eren Üniversitesince desteklenen işletmede bal hasadı yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince (BEBAP) desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı.

Üniversitenin Rahva bölgesindeki yerleşkesinde düzenlenen bal hasadı programında konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, işletmede bu yıl ikinci hasadın gerçekleştirildiğini söyledi.

Balda bu yıl iyi verim beklediklerini belirten Elmastaş, "Arıcılık işletmesini biraz daha genişletmek istiyoruz. Ekimde ağaçlandırma çalışması da yapılacak. Buradaki amacımız Bitlis balını öne çıkarmak, coğrafi işarete kadar taşımak, marka olarak da ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ettirmek." dedi.

Bitlis balını analiz edecekleri donanımlı bir laboratuvar kurduklarını anlatan Elmastaş, şunları kaydetti:

"Bu laboratuvarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde balın analizlerini yapabileceğiz. Laboratuvarımız şu an hazır ve hem bu işletmede üretilen balı hem de Bitlis'teki üreticilerimizin ballarını analiz edeceğiz. Bitlis'teki arıcılık, bal üretimi ve diğer ürünler ilimiz için önemli bir ekonomik kaynağı ifade ediyor. Her defasında Bitlis balımızın çok iyi ve kaliteli olduğunu söylüyoruz, doğrudur ama bunun bir standarda kavuşturulması gerekiyor. İnşallah bal tahlili konusunda bölgede bir merkez olacağız."

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik de "İlimiz tarım ve hayvancılık şehridir. Hayvancılık alanında ise arıcılık ön planda. Yaklaşık 1700 aile geçimini arıcılıkla sağlıyor. Bizden destek alarak arıcılık yapan işletme sayısı bin, kovan sayımız da 207 bin civarında." diye konuştu.

Kentte tarih boyunca arıcılığın yapıldığını belirten Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil de "Teknik arıcılık ve modern arıcılığın gelişiminde Bitlis belirleyici rol oynuyor. Bitlis'te yılda 2 bin ton bal elde ediliyor. Bitlis balının kalitesi platformlarda ve dünyada nam salmıştır." değerlendirmesinde bulundu.