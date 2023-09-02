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        Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektar alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:35
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        Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektar alan zarar gördü
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        BİTLİS (AA) - Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektarlık alanda zarar oluştu.

        Yumurtatepe köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi ekiplerince kontrol altına alındı.

        Yangında 12 hektarlık alan zarar gördü.

        Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alanda soğutma işlemi yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Alanda yabani otlar ve çoğunlukta geven yandı. 50 yangın söndürme işçisiyle yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ancak bir daha çıkmaması için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise hem personelimiz hem de emniyet güçleri tarafından araştırılmakta." bilgisi paylaşıldı.

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