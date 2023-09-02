Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te 1 kilo 14 gram eroinle yakalanan otobüs yolcusu iki kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:06 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 1 kilo 14 gram eroinle yakalanan otobüs yolcusu iki kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada üstlerinden 1 kilo 14 gram eroin çıkan iki kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Tatvan'da bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Otobüste seyahat eden 2 kişinin üst aramasında 1 kilo 14 gram eroin bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Gol geldi!
        Gol geldi!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        27 daireli inşaatın betonu 'kullanılamaz' çıktı!
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Uşak'ta sağanak etkili oldu
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        2 gün önce emekli olmuştu! Tuğamiral toprağa verildi
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektar alan zarar gördü
        Bitlis'te çıkan örtü yangınında 12 hektar alan zarar gördü
        Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçilere bozayıları elle beslememeleri uyarı...
        Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçilere bozayıları elle beslememeleri uyarı...
        Tatvan Kaymakamı Demir, köyleri ziyaret etti
        Tatvan Kaymakamı Demir, köyleri ziyaret etti
        Bitlis Eren Üniversitesince desteklenen işletmede bal hasadı yapıldı
        Bitlis Eren Üniversitesince desteklenen işletmede bal hasadı yapıldı
        Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
        Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı