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        Doğasever kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için kamp kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:20
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        Doğasever kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için kamp kurdu
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        BİTLİS (AA) - Çevre illerden Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen doğasever 35 kadın, Van Gölü'ne ve doğanın önemine dikkati çekmek için kıyıda kamp kurdu.

        Vangölü Aktivistleri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte kadınlar, Yelkenli köyü sahilinde kamp kurarak, gölde yüzdü, şarkılar söyleyerek keyifli zaman geçirdi.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, çevre il ve ilçelerden 35 kadının çocukları ile etkinliğe katıldığını belirtti.

        Bölgede ilk kez kadınlara yönelik kamp düzenlediklerini ifade eden Ercan, "Van Gölü'nü korumak, çevre temizliği ve doğanın önemine dikkat çekmek amacıyla bu farkındalık etkinliğini düzenledik. İki gün sürecek bu kamp kapsamında birbirinden farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda Van Gölü kirliliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Ayrıca bölgemizde kadınların kendi başlarına etkinlik yapabileceğini ve bölgenin güvenli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Van Gölü havzası oldukça güzel ve güvenlidir." dedi.

        Van'dan gelen Leyla Torun da etkinliğin önemine değinerek, "Çok keyifli etkinlikler yapılıyor. Van Gölü çok güzel. Ancak çevre bilincinin daha çok oluşması gerekiyor. Çünkü çok iyi bir güzelliğe sahibiz ve ne yazık ki çevre bilincimiz yok. Bu aktivitenin nedeni de çevre bilincine dikkat çekmek ve umuyorum ki amacına ulaşır." diye konuştu.

        Bejna Tutkal da etkinlikten memnun olduğunu dile getirerek, doğayı çok sevdiğini, kadınlarla birlikte kampta olmaktan keyif aldığını aktardı.

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