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        Bitlis'e 38'i uzman 144 doktor ataması yapıldı

        Bitlis'e, 112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında 38'i uzman 144 doktor atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:06
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        Bitlis'e 38'i uzman 144 doktor ataması yapıldı
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        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DHY atamalarında il genelinde 106 pratisyen ve 38 uzman doktorun daha göreve başlayacağı belirtildi.

        İl genelinde 431 pratisyen ve 226 uzman olmak üzere 657 hekimle sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Bitlis halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

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