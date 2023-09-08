"Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı devam ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van, Bitlis ve Muş valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen uluslararası "Tour Of Van" bisiklet yarışı devam ediyor.
Van'dan dün startı verilen yarışa 6 ülkeden katılan 60'a yakın sporcu, 470 kilometrelik yarışın ilk etabında geceyi Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdi.
Sporcular, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkan Vekili Necdet Ökmen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön'ün de katıldığı programla, sabah saatlerinde yarışın ikinci etabı için pedal çevirdi.
Tatvan'dan Ahlat ilçesine ulaşan sporcular, yarışın ikinci etabını Muş'un Malazgirt ilçesinde tamamlayacak.