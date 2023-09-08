Tatvan'da 17 bin 200 dönüm alanda domates hasadına başlandı Bitlis'in Tatvan ilçesinde 17 bin 200 dönüm alanda ekilen domatesin hasadına başlandı.

Karşıyaka Mahallesi ile Kıyıdüzü ve Sarıkum köylerinde çiftçiler, ilkbaharda ektikleri domatesleri hasat ediyor.

Tarım işçilerinin yardımıyla toplanarak kasalara doldurulan domatesler, çevre illere gönderilmek üzere tırlara yükleniyor.

Nemrut Dağı eteğindeki tarlada hasat yapan çiftçi Sıracettin Taş, iki yıldır çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Domatesleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderdiklerini belirten Taş, "60 dönümlük arazide domates ektik. Geçen yıl verim daha iyiydi. Bu yıl verim düşük gibi görünüyor." dedi.

Çiftçi Berhem Tan da "Tatvan genelinde bu yıl yaklaşık 17 bin dönüm alanda domates ekimi yapılmış. Domatesin fiyatı tarlada düşük ama tezgahta yüksek. En büyük emeği biz veriyoruz. Bu sıkıntımızın giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.