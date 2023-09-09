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        Tatvan'da okullar eğitim öğretime hazır

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki eğitim kurumları ve okullar, 2023-2024 eğitim öğretime hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:11
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        Tatvan'da okullar eğitim öğretime hazır
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        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki 115 okulda hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        Pazartesi ders başı yapacaklarını belirten Akhan, "2023-2024 eğitim öğretim yılımıza 115 okul, 1637 öğretmen, 23 bin 712 öğrenciyle hazır bulunmaktayız. Öğrencilerimiz pazartesi ders başı yapacaklar. Şimdiden tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize başarılar diliyorum." dedi.

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