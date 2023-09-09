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        Türkiye birincisi işitme engelli milli atlet dünya şampiyonluğuna odaklandı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te 5 yıl önce başladığı atletizmde 3 kez Türkiye şampiyonluğunu elde eden işitme engelli milli sporcu Yusuf Baydur, gelecek yıl katılacağı dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:04
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        Türkiye birincisi işitme engelli milli atlet dünya şampiyonluğuna odaklandı
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        Doğuştan yüzde 90 işitme engelli olan 21 yaşındaki Baydur'un hayatı, yaz spor okulunda kayıt yaptırdığı atletizm sayesinde değişti.

        Atletizme başladıktan sonra kendisine işitme cihazı alınan Baydur, antrenörünün, arkadaşlarının ve çevresindekilerin yardımıyla konuşma yeteneğini geliştirdi.

        Spor sayesinde engellerini aşan Baydur, 2019-2022 tarihlerinde katıldığı yarışmalarda iki kez gençler, bir kez de büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takıma girmeyi başardı.

        Gelecek yıl ay yıldızlı formayla dünya şampiyonasına katılacak olan Baydur, antrenörü Hıdır Aydın'ın gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Cihazı takılıyken konuşabilen, takmadığı zamanlarda da takım arkadaşları ve antrenörüyle işaret diliyle anlaşan Baydur, her gün hem statta hem de farklı bölgelerde antrenman yapıyor.

        Baydur, şampiyonada altın madalya kazanarak olimpiyatlar öncesi motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

        - "Hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum"

        Katıldığı yarışmalarda 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Baydur, AA muhabirine, yeni hedeflere ulaşmak için çaba gösterdiğini söyledi.

        Antrenmanlara ara vermeden devam ettiğini anlatan Baydur, "İşitme engelliyim. Hedefim var. Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Arkadaşlarla antrenman yapıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Kendime güveniyorum. Hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. İnşallah dünya şampiyonu olacağım." diye konuştu.

        - Antrenör Aydın: "Üstesinden gelemeyeceği bir şey yok"

        Antrenör Aydın ise Baydur'un şimdiki hedefinin 2024'te yapılacak dünya şampiyonasında madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

        Olimpiyatların da 2025'te yapılacağını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "Yusuf, federasyonun faaliyet programındaki dağ, kros ve pist yarışlarının tamamına hazırlanıyor. Yusuf, atletizme başladığında işitme engelli olduğunu fark ettik. O zamanlar konuşamıyordu. Spora tutununca başarısı ön plana çıktı. Kaymakamlık ve okul müdürünün desteğiyle aldığımız cihaz sayesinde konuşmayı öğrendi. Cihazı takmadığında ne duyabiliyor ne de konuşabiliyor. Azimli ve üstesinden gelemeyeceği bir şey yok. Sürekli dudak okurdu. Arkadaşlarının konuşmalarını kelime kelime öğrenerek işaret diliyle pekiştirdi."

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