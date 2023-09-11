Bitlis Valisi Karaömeroğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Karaömeroğlu, mesajında, yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, her yeni başlangıç gibi heyecanlı olduklarını belirtti.

Sınıfları dolduran öğrencilerin, fedakar velilerin ve öğretmenlerin coşkusunu paylaştıklarını aktaran Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Eğitime ayrılan payın her geçen gün katlanarak arttığı ülkemizde, okul öncesinden üniversiteye bütün çocuk ve gençlerimizin asrın gereklerine uygun olarak eğitim almaları, teknolojiyi verimli kullanmaları ve en önemlisi eğitim imkanından eşit derecede faydalanmaları için çalışıyoruz. Öğrencilerimizi bilgi ve fikir sahibi olmuş, ahlaklı bir fert ve toplum idealine göre çalışan, farklılıklara saygılı, demokrasi kültürü yerleşmiş, geçmişini, ülkesini, milletini, değerlerini bilen, dinini, kültürünü, tarihini seven fertler olarak yetiştirmesi ve onların birikimlerinden başta memleketimizin ve sonra tüm insanlığın istifade etmesi en büyük arzumuzdur."