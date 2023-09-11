Bitlis'te yeni eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı
Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı.
Giriş: 11.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:53
Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda, üniversite yerleşkesinde alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü, yurt ve ulaşım konuları değerlendirildi.
Toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcı İzzet Cem Eser, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve ilgili kurum amirleri katıldı.