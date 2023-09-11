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        Bitlis'te jandarma personeli öğrencilerin heyecanına ortak oldu

        Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı personeli, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okulları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:44
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        Bitlis'te jandarma personeli öğrencilerin heyecanına ortak oldu
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli sorumluluk bölgesindeki okulları dolaşarak eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.

        Jandarma trafik ekipleri de okul servislerini denetledi, sürücülere uyarılarda bulundu.

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