Bitlis Valisi Karaömeroğlu, BEÜ Rektörü Elmastaş'ı ziyaret etti Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Karaömeroğlu, Elmastaş ile makamında bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, üniversitenin eğitim kalitesinin artırılmasına, araştırma geliştirme faaliyetlerine ve öğrencilere daha iyi olanaklar sunulmasına yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Elmastaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bitlis Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de Rektör Elmastaş'ı ziyaret etti.

Ekici'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Elmastaş, üniversitenin sağlık alanındaki potansiyeline ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak iş birliğinin önemine değindi.

Sağlık alanında hayata geçirilen projelerin önemli olduğunu Elmastaş, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinin fiziki yapısı ve donanımı hakkında bilgi aldı.