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        Hizan'da çiftçilere 10 ton tohumu desteği

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 157 çiftçiye 10 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:48
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        Hizan'da çiftçilere 10 ton tohumu desteği
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        Hizan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Projesi kapsamında, çiftçilere 5 ton yonca ve 5 ton korunga tohumu desteğinde bulunuldu.

        Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım programında konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, ülkeyi kalkındırmanın yöntemlerinden birinin de yerel dinamikleri harekete geçirmekten geçtiğini söyledi.

        Yonca yetiştiriciliğini destekleyerek üretim miktarının artırılmasına katkı sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür eden Özçelik, çiftçilere de tohumlarının bereketli olması dileğinde bulundu.

        Programa, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Hizan Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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