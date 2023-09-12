Hizan'da çiftçilere 10 ton tohumu desteği

Hizan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Projesi kapsamında, çiftçilere 5 ton yonca ve 5 ton korunga tohumu desteğinde bulunuldu.

Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım programında konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, ülkeyi kalkındırmanın yöntemlerinden birinin de yerel dinamikleri harekete geçirmekten geçtiğini söyledi.

Yonca yetiştiriciliğini destekleyerek üretim miktarının artırılmasına katkı sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür eden Özçelik, çiftçilere de tohumlarının bereketli olması dileğinde bulundu.

Programa, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, Hizan Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.