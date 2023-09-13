Bitlis'te çiftçiler su ve enerjiden tasarruf etmek için yeni sulama yöntemlerini kullanıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı çiftçiler, hem su ve enerji tüketiminden tasarruf etmek hem de tarlalardan yüksek verim almak amacıyla yeni sulama sistemlerini kullanıyor.

Kıyıdüzü köyündeki 20 dönüm arazisini fıskiye sistemiyle aynı anda sulayabilen çiftçilerden Enes Akbay, daha önce salma ve diğer yöntemlerle daha küçük alanı daha uzun sürede ancak sulayabildiklerini söyledi.

Boruların taşınması, kurulması ve yer değişikliğinin hem yorucu olduğunu hem de aşırı su tüketimine yol açtığını anlatan Akbay, şöyle konuştu:

"Tarlalarımızı nisan ayında ekmeye başlıyoruz. Çapadan sonra boruları döşeyip fıskiyeleri kurup sulamaya başlıyoruz. Önceden boruları taşıyarak bölgesel sulama yapıyorduk ama şimdi sabitledik. Vanaları açarak sulama yapıyoruz. Sondaja bağlı ana hatlar var. Onların borulara bağlantısını yapmışız ve gerekli yerlere vanalı fıskiyeleri kurmuşuz. Tarlada hangi bölümün sulanması gerekiyorsa oranın vanasını açarak sulamayı yapıyoruz. Her bölgenin sulanması 15 dakika sürüyor. Önceden yağmurlama sistemiyle 2-3 dönüm sulayabiliyorduk ama bu sistemi kurduktan sonra aynı anda yaklaşık 20 dönüm araziyi sulayabiliyoruz. Sisteme bağlı olan gübre tankıyla gübreleme de yapıyoruz."