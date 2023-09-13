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        Bitlis'te 28 bin 800 dönüm alanda ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki çiftçiler, 28 bin 800 dönüm alanda yetiştirdikleri kuru fasulyenin hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:17
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        Bitlis'te 28 bin 800 dönüm alanda ekilen kuru fasulyenin hasadına başlandı
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        İlçenin Kıyıdüzü köyünde tarlaya giren çiftçiler, ürünleri toplayarak torba ve kasalara doldurdu.

        Çiftçilerden Murat Alican, bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 30 bin dönüm arazide kuru fasulye ekildiğini söyledi.

        Kendine ait 30 dönüm alana ürün ektiklerini belirten Alican, "Bugün kuru fasulye hasadına başladık. Bir dönümden 250 ile 300 kilogram arası verim bekliyoruz. Pazarlama konusunda ise Mersin iline bağlı olduğumuz için yaklaşık bir hafta oradaki borsanın açılmasını bekleyeceğiz. Umarım bu yılki satış fiyatı çiftçileri memnun eder." diye konuştu.

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