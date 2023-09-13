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        Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı

        Bitlis'te İlköğretim Haftası, tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:48
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        Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı
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        Şehit Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Erol Karaömeroğlu, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kentteki 27 okulda güçlendirme, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirten Karaömeroğlu, "Yine 49 milyon 811 bin lira bütçeli 11 projemiz tamamlanmış olup 9 yatırım programı kapsamında okul yapımımız devam ediyor. Bugün yaşadığımız bütün sorunların, kötülüklerin temelinde eğitimsizlik yatar ve bu sorunları ancak ve ancak eğitimle aşabiliriz. Eğitim olmazsa olmazımızdır." dedi.

        Dünyanın sürekli değiştiğini, teknolojinin hızla geliştiğini ve insan yeteneklerinin günden güne arttığını ifade eden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu niteliklere uygun insanlar yetiştirmek sizlere düşen en önemli görevdir. Ezberci eğitimden, eğitimi sadece okulla, sınıfla ve bahçeyle sınırlayan anlayıştan kesinlikle uzaklaşmalıyız. Öncelikle düşünebilen, etkin ve üretken olabilen, kendini geliştiren ve paylaşmayı bilen öğrenciler ve nesiller yetiştirmeliyiz. Öğretmenlerimize karşı her zaman saygı duymalı ve sizleri okutabilmek için her şeyini seferber eden ailelerinize karşı sorumluluklarınızı unutmamalısınız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının devletimize, milletimize, eğitim camiamıza, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Öğrencilerin gösteriler sunduğu, şiirler okuduğu törene Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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