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        Tatvan'da "İlköğretim Haftası" kutlandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:31
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        Tatvan'da "İlköğretim Haftası" kutlandı
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        Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Hidayet İlkokulu konferans salonunda devam eden törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, "İlçemizde 24 bin öğrenci ve 1600 öğretmenimizle yeni eğitim öğretim yılına başladık. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken en önemli görevimiz iyi insan yetiştirmek. Sonra diğer alanlarda başarıyı yakalamak." dedi.

        Okulun 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşıladığı programa, Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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