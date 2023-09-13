Bitlis'te bir yolcu 846 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı
Bitlis'te bir minibüste seyahat eden şüphelinin üst aramasında 846 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Giriş: 13.09.2023 - 18:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:20
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan minibüste seyahat eden şüphelinin üst aramasında, 846 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.