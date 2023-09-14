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        Tatvan'da 25 bin dönüm alana şeker pancarı ekimi yapıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 25 bin dönüm alana ekimi yapılan şeker pancarları, söküm işleminin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:37
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        Tatvan'da 25 bin dönüm alana şeker pancarı ekimi yapıldı
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        İlçede şeker pancarı ekimi yapan çiftçilerden Adem Döner, tarlalarda nisanda çalışmaya başladıklarını ve üretim sürecinin 6 aya yakın sürdüğünü belirtti.

        Kasımda pancar sökümüne başladıklarını anlatan Döner, "Nemrut Dağı eteklerindeki 350 dönüm şeker pancarı ektim. Her dönümden 6-7 ton verim elde ediliyor. İlaçlamaları ve gerekli olan tüm işlemleri en iyi şekilde yaptık. Bu yıl Tatvan genelinde 25 bin dönüm civarında şeker pancarı ekimi yapıldı. Belirli aralıklarla çapa, seyreltme ve sulama yapıyoruz. Yapılacak söküm sonrası elde edilen ürünleri Erciş Şeker Fabrikası'na göndereceğiz." diye konuştu.

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