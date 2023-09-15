Hizan Kaymakamı Özçelik, köylerdeki yatırımları inceledi

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, köylerde yapılan yatırımları inceledi.

Kaymakam Özçelik, Taşevler mezrası, Çökekyazı ve İçlikaval köylerini ziyaret etti, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan yol yapımı ve diğer çalışmaları inceledi.

Görevlilerden bilgi alan Özçelik, kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu, sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında çaba gösterdiklerini söyledi.

Özçelik, "Hedefimiz, tüm vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak. Gayretlerimiz, vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğunu sağlamak, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek." dedi.