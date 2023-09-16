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        Doğaseverler Van Gölü kıyılarını temizledi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup doğasever, Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:37
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        Doğaseverler Van Gölü kıyılarını temizledi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup doğasever, Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi bir grup doğasever, "Dünya Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla Van Gölü kıyısında bir araya geldi.

        Bir süre pedal çeviren grup, Kaymakamlık ve Belediye desteğiyle düzenlenen program kapsamında göl kıyısında çöp topladı.

        Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte toplanan çöpler, belediye araçlarına taşındı.

        Dernek Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün korunması için çeşitli programlar düzenlediklerini söyledi.

        Daha güzel bir çevre ve daha temiz bir dünya bırakmak için bir araya geldiklerini belirten Ercan, "Amacımız, kıyıların korunması, doğanın önemi ve çevre temizliği konusunda insanları bilinçlenmeye yönelik farkındalık oluşturmak. Bugün de bu amaçla buradayız. Çevre temizliğine dikkati çekmek istedik. Topladığımız çöpleri poşetlere koyarak araçlara yükledik. Destek veren kurumlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

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