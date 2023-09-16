Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde "Gebe Okulu" açıldı.

Açılan bölümde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından, anne adaylarına gebelik sürecine ilişkin bilgi ve eğitim verilecek.

Fizyoterapist eşliğinde pilates ve yoga, diyetisyen eşliğinde de sağlıklı beslenme derslerinin yer alacağı gebe okulundan kadınlar ücretsiz yararlanabilecek.

Ebe Nazan Şahan, gazetecilere, "Haftanın 3 günü burada aktif olarak çalışacağız. Aynı zamanda fizyoterapist eşliğinde nefes egzersizleri de yapılacak. Eğitimlerde doğum öncesi konular, doğuma hazırlık, doğum aşaması, beslenme, korunma yöntemleri, emzirme ve sağlık konuları yer alacak." dedi.

- 20 yıldır hizmet veren personel ödüllendirildi

Tatvan Devlet Hastanesinde 20 yıldır hizmet veren personel için "sağlıkta vefa" programı düzenlendi.

Hastanede düzenlenen programda 20 yıl ve daha uzun süre hizmet veren 132 personele plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, programda yaptığı konuşmada, sağlık sektörünün her geçen gün gelişip değiştiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının emeklerini önemsediklerini belirten Reyhanlı, "Bugün burada sağlık hizmetlerinde 20 yılını dolduran 132 personelimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etmek için toplandık. Tecrübesi ile hastanemizin bu günlere gelmesinde katkıda bulunan tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Bundan sonraki çalışma hayatınızda da göreve yeni başlayan personellerimize tecrübelerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde aktaracağınızda eminiz." şeklinde konuştu.