Bitlis'te "kick boks genç yetenekler taraması" yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İran ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 64 sporcunun katılımıyla kick boks genç yetenekler taraması gerçekleştirildi.

Tatvan Spor Salonu'nda iki gün süren yetenekler taramasına İran ve Türkiye'den katılan sporcular, müsabakalarda başarı elde etmek için kıyasıya yarıştı.

Organizasyonu düzenleyen milli takım sporcusu ve antrenörü Ali Alkayış, yetenekli sporcuları tespit ederek dünya genelindeki profesyonel müsabakalara hazırladıklarını söyledi.

"Kick Boks Genç Yetenekler Taraması Projesi"ni Bitlis'te başlattıklarını anlatan Alkayış, şöyle konuştu:

"Muay Thai Milli Takım Koordinatörü ve Kick Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur ile bu projenin ilk etkinliğini burada gerçekleştiriyoruz. Genç yetenekleri kamp ve müsabakalara alarak dünya genelindeki profesyonel maçlara hazırlıyoruz. Bu kamp ve müsabakalara ülkemizden ve İran'dan da sporcular katıldı. Amacımız yetenekli olanlarla Avrupa ve dünyadaki müsabakalar için alt yapı oluşturmak. Bunu yetenek taraması olarak projelendirdik. Bitlis'te başlattığımız bu projeyi Türkiye'nin her yerinde uygulayacağız."

Milli takım antrenörü Uğur ise Tatvan'ı kick boks ve muay thaide bir marka haline getirmek istediklerini belirterek, "Projenin buradan başlaması bizim için gurur verici. Alkayış hocamız, amatör sporcuları seçip profesyonel sporcu olarak yurt dışına gönderiyor. Çok sayıda sporcu gönderdi. Çok sayıda sporcunun katılım talebi var." diye konuştu.

İranlı sporcuların antrenörü Yaküb Yekanıpoür da İran'dan 32 sporcuyla katıldıkları müsabakaların güzel geçtiğini kaydederek, bu taramada Türkiye ve İran'daki başarılı sporcuların seçileceğini vurguladı.