Bitlis Eren Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ), Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

BEÜ'den yapılan açıklamada, yüksekokulla öğrencilere yabancı dil becerilerini geliştirme ve küresel ölçekte rekabetçi olma fırsatı sunulacağı belirtildi.

Üniversitenin eğitim kalitesini yükseltme çabalarının bir sonucu olarak görülen yeni yüksekokulun, mezunlarını uluslararası düzeyde iş fırsatlarına hazırlayacağı bildirilen açıklamada, "Yüksekokul, öğrencilere dil becerilerini geliştirmek için pratik deneyimler kazandırarak çeşitli dil kursları sunacaktır. Uluslararası öğrenci değişim programları ve dil sertifikasyonları gibi fırsatlarla da öğrencilerin küresel perspektif kazanmalarına yardımcı olacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak yeni yüksekokulun, öğrencilere de küresel bir vizyon kazandırarak kariyerlerinin ilerlemesine yardımcı olacağını belirtti.

Okulun yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrencilere imkan sağlayacağını kaydeden Elmastaş, "Yüksekokulun kurulması yönündeki talebimizi uygun gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim. Yüksekokulun kurulmasında başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.